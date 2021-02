Am Mittwochabend hat sich in Freital ein Sattelzug unter einer Eisenbahnbrücke der historischen Windbergbahn verkeilt. Nach Reporterangaben ist der Lkw-Fahrer mit voller Wucht gegen die für den Sattelzug viel zu niedrige Brücke gefahren. Dabei wurde die Zugmaschine beschädigt und der Auflieger nahezu zerstört. Verkehrsschilder weisen auf die Brückenhöhe hin.



Die Schäden an der Brücke belaufen sich nach ersten Schätzungen des Sächsischen Museumseisenbahn-Vereins Windbergbahn e.V. auf etwa 50.000 Euro. Auf der Bahnstrecke hinauf nach Gittersee gibt es keinen planmäßigen Zugverkehr mehr.



Die Coschützer Straße war für die Bergungsarbeiten gesperrt. Die Ermittlungen laufen.