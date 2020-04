Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad kam ein 60- bis 70-Jähriger Radfahrer in der Nähe von Graupa ums Leben. Die Polizei versucht, die Identität des Mannes festzustellen. (Symbolbild)

Auf einer Straße nahe Dresden ist am Sonnabend ein Radfahrer tödlich verunglückt. Dabei handelt es sich um einen 81 Jahre alten Mann aus Pirna, teilte die Polizei mit. Sie hatte nach dem Unfall nach Zeugen gesucht, weil nicht klar war, wer das Unfallopfer ist. Die Identität wurde inzwischen geklärt - auch die Unfallursache. Der Mann starb an einem Herzinfarkt, teilte die Staatsanwaltschaft in Dresden mit.