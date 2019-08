Das Szenario zeigte die Ausmaße eines möglichen katastrophalen Unfalls: Nach tagelangen Regenfällen verschüttet ein Erdrutsch im Elbtal Bahngleise. Ein Eurocity EC 117 in Richtung Prag fährt in die Geröllmassen und verunfallt. Tote müssen geborgen und verletzte Passagiere in topographisch schwieriger Lage aus dem Zug gerettet werden. Die Notärzte und Pfleger müssen die Verletzten schnell versorgen und in umliegende Krankenhäuser bringen. Was einfach klingt, ist eine logistische Meisterleistung und nur möglich durch koordiniertes, professionelles und engaiertes Zusammenwirken von vielen Menschen.