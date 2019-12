Nach dem Start eines neuen Lkw-Mautsystems in Tschechien sind die befürchteten Staus am Sonntag direkt hinter der Grenze ausgeblieben. Der erste Betriebstag verlief weitgehend reibungslos an den Verkaufsstellen, die die neuen Bordgeräte verkaufen, teilte die Betreibergesellschaft Czechtoll mit. Sonntags besteht im Nachbarland allerdings teilweises Sonntagsfahrverbot für Lkw. Daher wird mit dem ersten größeren Andrang erst am Montag gerechnet.