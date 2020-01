Der sächsische Meister oder die Meisterin im "Mensch ärgere dich nicht"-Spiel wird am Sonnabend in Dohna gesucht. Wie der Tourismusverband Sächsische Schweiz mitteilte, werden bei der Offenen Sächsischen Meisterschaft etwa 200 Fans des Brettspiels zum Turnier erwartet. Schirmherr der Veranstaltung ist wie bereits im vorigen Jahr der ehemalige Fußballnationalspieler Jens Nowotny. Die Würfel fallen ab 11 Uhr.

Der Wettbewerb um dieses mehr mehr als 100 Jahre alte Gesellschafsspiel ist Teil der Spielewochen im Elbsandsteingebirge. Die finden vom 18. Januar bis 23. Februar statt und haben mit einer Puzzlemeisterschaft am 8. Februar in Pirna einen weiteren Höhepunkt. Dann müssen Teilnehmer so schnell wie möglich 66 Puzzles mit je 60 bis 136 Teilen zusammenfügen.