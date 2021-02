Das katholische Bistum Dresden-Meißen hat bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Es sei eine Anzeige gegen mutmaßliche Täter oder Komplizen im Zusammenhang mit einem bereits bekannten Missbrauchsfall in der Heidenauer Pfarrei St. Georg gestellt worden, sagte Bistumssprecher Michael Baudisch dem Evangelischen Pressedienst am Donnerstag. Zuerst hatte die in Dresden erscheinende "Sächsische Zeitung" darüber berichtet. Laut Bericht soll der vor 50 Jahren verstorbene Pfarrer Herbert Jungnitsch vier Kinder missbraucht haben und von Helfern unterstützt worden sein.