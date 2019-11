In Chemnitz beginnt der Faschingsspaß am Montag bereits ab 10 Uhr vor dem Rathaus. Bildrechte: IMAGO/Steffen Schellhorn

So wird es auch OB Rumbergs Kollegen in anderen sächsischen Städten ergehen. In Leipzig beispielsweise beginnt das Spektakel bereits um 10:50 Uhr in der unteren Wandelhalle im Neuen Rathauses.



In Chemnitz läutet Bürgermeister Sven Schulze auch um 11:11 Uhr die 5. Jahreszeit ein. Ab 10 Uhr können sich die Chemnitzerinnen und Chemnitzer mit allen fünf Karnevalsvereinen der Stadt vor dem Rathaus in Stimmung schunkeln.



In Pegau eröffnet der Pegauer Karneval-Klub die 56. Saison um 11 Uhr auf dem Marktplatz - bevor um 11:11 Uhr das Rathaus erstürmt wird.