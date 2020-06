Ulf Zimmermann ist in Siegen in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und studierte in München Forstwissenschaften. Nach seinem Referendariat bei den Bayerischen Staatsforsten, wanderte er 2005 in die Schweiz aus. Dort war er unter anderem für das Bundesamt für Umwelt in Bern tätig, leitete den Naturpark Biosphäre Val Müstair in Grabünden und war Dozent am Institut für Landschaft und Freiraum an der Technischen Hochschule in Rapperswil. Seit 2017 wohnt Ulf Zimmermann wieder in Deutschland und war zuletzt Referent für Tourismus, Regionalentwicklung und Deutsch-Polnische Zusammenarbeit im Nationalpark Unteres Odertal.

(v.l.n.r.) Sachsens Umweltminister Wolfram Günther, der neue Nationalparkleiter Ulf Zimmermann, Dietrich Butter und Geschäftsführer der Sachsenforst, Utz Hempfling. Bildrechte: Marko Förster