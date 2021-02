Vier weitere Mitglieder und Unterstützer der Terrorgruppe Freital sind am Donnerstag zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden sprach einen Angeklagten wegen seiner Mitgliedschaft in der Terrorgruppe schuldig und verhängte ein Urteil von zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Zwei weitere Männer erhielten wegen Mitgliedschaft in der "Gruppe Freital" Freiheitsstrafen von jeweils zwei Jahren mit Bewährung. Eine Unterstützerin wurde zu sechs Monaten Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt.