Sportkurse per Video sind durch die Coronabestimmungen seit Monaten gang und gäbe. Je länger der Lockdown dauert, desto mehr sinkt bei vielen die Motivation: Wozu überhaupt Bauch, Beine und Po trainieren? Treffen darf man ja kaum jemanden. Die Untermieter stört das ständige Gehopse. Oder der innere Schweinhund flüstert "Sofa". Und selbst wenn man sich motivieren kann und Sport für sich allein treibt: Ohne Trainer, der wie sonst im Kurs Hilfestellungen und Tipps gibt, schleichen sich schnell Fehler ein. Verletzungen können die Folge sein. Ein Personaltrainer aus Freital schafft Abhilfe - mit einem mobilen Fitnessstudio.

Vollausstattung auf vier Rädern

In seinem Transporter hat Paul Tillig alles, was ein Ganzkörpertraining braucht: eine klappbare Trainingsbank, Kurz- und Langhanteln, Dippbarren, Gymnastikball und Schlingtrainer, mit dem man sich an einen Baum hängen und Ruderzugbewegungen machen kann. Und nicht zu vergessen: Springseile für die Erwärmung.

Bei schlechtem Wetter baut der Coach einen Pavillon auf, damit das anschließende Krafttraining im Trockenen stattfinden kann. Paul Tillig kann mit seinem mobilen Studio Kunden auch daheim besuchen, sofern es Platz für die Sportgeräte gibt. Paul Tillig baut die Fitnessgeräte fürs Krafttraining auf. Er ist mobil und kann überall mit seinen Kunden trainieren. Bildrechte: Isabelle Fabian

Einzelbetreuung kostet

Ramona Oelkers liebt das Training an der frischen Luft. Paul Tillig stoppt die Zeit und seine Kundin legt mit der Erwärmung los. 5 Minuten schwingt sie das Springseil, um die Muskeln auf Betriebstemperatur zu bringen. Die 41jährige findet besonders gut, dass sich der Trainer nur um sie kümmert.

Das Ganze kostet zwar ein bisschen mehr Geld, dafür ist Paul nur für mich da. 90 Minuten nonstop. Das bekommt man im Fitnessstudio nicht. Paul korrigiert mich außerdem ständig, sagt mir, worauf ich achten muss, man kann ja auch viel falsch machen. Ramona Oelkers Fitness-Kundin

Ramona Oelkers fühlt sich fitter, straffer und achtet mittlerweile ganz selbstverständlich auch im Alltag auf einen geraden Rücken. Bildrechte: Isabelle Fabian Preiswert ist so eine private Sportstunde mit dem Profi für 60 Euro nicht, dafür geht Paul Tillig individuell auf die Kundenwünsche ein. Er erstellt ganz persönliche Trainingspläne, je nachdem, welche Ziele sich der Einzelne setzt. Die 1-zu-1-Betreuung befriedigt den Freitaler noch mehr, als Gruppen zu trainieren: „Die Dynamik einer Gruppe kann sehr spannend sein, aber da muss ich mich am Stärksten und am Schwächsten orientieren und dann versuchen einen Mittelweg zu finden. Beim Personaltraining wird es persönlich. Ich kann meinen Kunden helfen, Baustellen anzugehen. Mir gibt das total den Kick, wenn ich dann z.B. das Feedback bekomme: Ich habe weniger Rückenschmerzen, weil du mit mir trainiert hast.“

Fitness braucht keine teuren Geräte

Paul Tillig leitet Ramona Oelkers an und korrigiert die Haltung. In den 1,5 Monaten, in denen die beiden schon gemeinsam trainieren, hat sich bei der 41-jährigen schon einiges getan. Bildrechte: Isabelle Fabian

Ramona Oelkers möchte ihre Muskeln stärken und außerdem ihr Gewicht halten. Ob sich im Körper etwas verändert, also die Muskeln wachsen und der Fettanteil abnimmt, das misst der Trainer in Abständen mit einer Körperanalysewaage. Außerdem gibt der Coach Ernährungs-Tipps und zeigt Möglichkeiten für Trainingseinheiten in den eigenen vier Wänden auf.

Man kann viel mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. An einer Tischkante kann man Klimmzüge machen oder mit einem Wasserkasten Ruderübungen durchführen, wobei auf einen geraden Rücken geachtet werden sollte und dass die Schulterblätter hinten schön zusammengeführt werden. Paul Tillig Personal Trainer