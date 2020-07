Eine 85-jährige Bewohnerin eines Pirnaer Pflegeheims hat am Donnerstag schwere Verbrühungen erlitten - nach Polizeiangaben "in Verbindung mit einem Bad". Es seien Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

Reporterangaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Vormittag in einer Seniorenresidenz in der Pirnaer Innenstadt. Danach waren Rettungsdienst und Notarzt mehr als eine Stunde vor Ort im Einsatz. Der Notarzt wurde per Hubschrauber nach Pirna gebracht, die Patientin schließlich mit dem Rettungswagen ins Dresdner Uniklinikum transporiert. Ihr Gesundheitszustand sei kritisch, weil ein großer Teil ihrer Haut verbrüht worden sein soll.