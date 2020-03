Nach dem Fund von zwei Toten in der Gartensparte "Schöne Höhe" in Pirna-Copitz geht die Staatsanwaltschaft Dresden von einem tragischen Unglück aus. Durch den geringen Sauerstoffgehalt in der Sauna sei das Ehepaar "möglicherweise eingeschlafen", so Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt. "Am ehesten liegt bei beiden Verstorbenen ein Ersticken durch Sauerstoffmangel vor."

Gerichtsmediziner finden keine Anzeichen für Gewalteinwirkung

Gerichtsmediziner hatten laut Staatsanwaltschaft am Donnerstag die Leichen der Opfer obduziert. An den Toten seien keine Anzeichen von Gewalteinwirkung festgestellt worden. Eine Straftat oder Suizid könnten deshalb ausgeschlossen werden. Um die Todesursache abschließend zu klären, müssten jedoch die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen und das Gutachten der Obduktion vorliegen, so Oberstaatsanwalt Schmidt.

Sauna war intakt