Caroline ist das Weihnachtskind 2019 für Pirna. Auf Plakaten und Flyern wirbt sie mit einer Weihnachtskugel in der Hand für den Canalettomarkt ihrer Heimatstadt.

Caroline ist das Weihnachtskind 2019 für Pirna. Auf Plakaten und Flyern wirbt sie mit einer Weihnachtskugel in der Hand für den Canalettomarkt ihrer Heimatstadt.

Caroline ist das Weihnachtskind 2019 für Pirna. Auf Plakaten und Flyern wirbt sie mit einer Weihnachtskugel in der Hand für den Canalettomarkt ihrer Heimatstadt. Bildrechte: Daniel Förster

Eine junge Pirnaerin wirbt als Weihnachtskind 2019 für den Canalettomarkt. Am Montag wurde die Grundschülerin Caroline Geppert als Botin für den diesjährigen Weihnachtsmarkt vorgestellt. Caroline ist das neue Gesicht der Weihnachtskampagne "Pirna – Weihnachten wie gemalt". Das neun Jahre alte Mädchen war aus 30 Bewerbungen von Jungen und Mädchen ausgewählt worden.

23 dieser kleinen Interessenten für den "Weihnachtsjob" werden in der Adventszeit im Pirnaer Adventskalender zu sehen sein und kostümiert auf der Bühne auf dem Canalettomarkt auftreten. Der Weihnachtsmarkt in Pirna öffnet am 26. November 2019.