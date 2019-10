Am Dienstagmorgen ist in Freital ein Auto in Brand geraten. Als die Freiwillige Feuerwehr Freital eintraf, stand das Cabrio bereits lichterloh in Flammen. Laut MDR-Reporterinformationen mussten drei Personen, wahrscheinlich die Insassen, wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus eingeliefert werden.