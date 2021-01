Nach der Abgabe eines Schusses an der Dresdner Straße in Freital ist dort aktuell die Polizei im Einsatz. Wie die Polizei informierte, hatte sich am frühen Dienstagabend ein Mann gemeldet und ärztliche Hilfe aufgrund einer Schussverletzung verlangt. Alarmierte Einsatzkräfte fanden einen schwer verletzten 20-Jährigen in einer Wohnung.