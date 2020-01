Mit einem Polizeihund der Bundespolizei durchsuchten Beamte den Markt und fanden die beiden Einbrecher. Laut Polizei hatten sie an der aufgebrochenen Hintertür bereits Diebesgut bereitgestellt. Gegen die Männer wird wegen des Einbruchs ermittelt. Zudem prüft die Polizei, ob das Duo auch für den Brand nach Weihnachten und einen Einbruch Anfang Januar in das Gebäude verantwortlich ist.

In dem Sonderpostenmarkt hatte es bereits am 26. Dezember 2019 gebrannt. Im Lager detonierte auf drei Paletten insgesamt 100 Kilogramm Silvester-Feuerwerk. Durch den Brand platzte eine Wasserleitung im Obergeschoss und flutete Teile der Verkaufsfläche. Nach dem Feuer waren Unbekannte in der Zeit vom 27. Dezember bis zum 2. Januar 2020 in den Markt an der Longuyoner Straße eingebrochen. Dabei stahlen sie einen Tresor mit 1.600 Euro Bargeld.