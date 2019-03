Fehlalarm löst Großeinsatz der Polizei an Grundschule in Heidenau aus

Entwarnung nach Alarm an einer Schule in Heidenau: Die Dresdner Polizei ist am Dienstag mit schwer bewaffnen Beamten ausgerückt, um eine Grundschule in der Stadt bei Dresden zu durchsuchen. Dabei wurden keine Hinweise auf eine Gefahr gefunden, teilte die Polizei bei Twitter mit. Möglicherweise löste ein technischer Defekt des Alarmsystems den Einsatz aus.