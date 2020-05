Bei einem Polizeieinsatz in Pirna sind am Nachmittag drei Beamte leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, hatten sich bis zu 200 Personen am Markt zu einem nicht genehmigten Spaziergang für Grundrechte getroffen. Als sich niemand als Versammlungsleiter zu erkennen gab, lösten die etwa 130 Beamten die Kundgebung per Lautsprecherdurchsagen auf. Zahlreiche Teilnehmer befolgten das nur zögerlich und versammelten sich in einer der Altstadtgassen neu. Einige widersetzten sich auch mit Gewalt. Gegen zwei Männer im Alter von 27 und 54 Jahren wurden deshalb Ermittlungen eingeleitet.