Auf dem Gelände der denkmalgeschützten alten Mühle in Pirna-Pratzschwitz ist ein Mann tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben hatte der Sohn seinen 81 Jahre alten Vater dort am späten Dienstagnachmittag leblos im Mühlkanal entdeckt. Ganz in der Nähe schwamm der Rasentraktor, mit dem der Senior zuvor noch die umliegende Wiese gemäht haben soll.