"Manchmal haben wir Angst vor Corona"

Iseyas und Ahmed sitzen auf einer Bank und essen Kekse. "Natürlich, manchmal haben wir Angst vor Corona", erklärt Iseyas. "Manchmal aber auch nicht." Ahmed bietet einen Keks an und überlegt. "Wir sind das erste Mal hier", erklärt er. "Es gefällt uns hier, die Menschen sind alle so freundlich und fröhlich." Doch warum Heidenau? "Wir haben es im Internet gefunden", erklärt Iseays. "Wir mögen Wasser. Bei uns zu Hause waren wir auch immer baden." Zu Hause? "Ja, in Eritrea." "Dort gibt es ein großes Meer." Später springen sie Köpfer vom Dreimeter-Turm. Iseyas und Ahmed sind das erste Mal im Freibad Heidenau und wollen wiederkommen: Angst vor Corona? "Manchmal." Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Der Turm: Besuchermagnet und Rarität

Der Sprungturm - ein Dreier und zwei Ein-Meter-Bretter - ist großer Anziehungspunkt im Bad. Große und kleine Jungs und Mädchen, doch auch Erwachsene klettern versiert die Stufen nach oben und warten geduldig, bis ihr großer Moment kommt. Wenn sie dann durch die Luft fliegen, eintauchen, und das Wasser im hohen Bogen durch den Sommertag spritzt, sind alle Träume erfüllt.



Auch einige Erwachsene dürften sich spätestens jetzt, folgt man ihrem Gesichtsausdruck, mitten in ihrer Kindheit wiederfinden. Am Rand des Beckens sitzt Marleen. Sie kommt aus Dresden. "Wir sind mit der ganzen Familie hier", erklärt sie. Vor Ewigkeiten als Kind sei die das letzte Mal hier im Bad gewesen und habe es jetzt wiederentdeckt. Marleen mustert die Menschen, die von den Sprungbrettern in das Becken fliegen, darunter ihre Tochter, ihr Mann und ihr Schwager. "Unsere Tochter hat sich dieses Bad gewünscht", sagt Marleen. "Einen Sprungturm gibt es eben nicht überall." Und Corona? Marleen seufzt tief: "Wir versuchen Abstand zu halten." Ihre Tochter Neele rennt auf sie zu. "Wir haben die Kinder lange zurückgehalten. Doch acht Wochen ohne Spielplätze, das ist hart." Marleen und ihre Tochter: Sie kamen mit der ganzen Familie - auch wegen des Sprungturms. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Badegäste werden gezählt

Badleiter Marco Paeslack ist einer von mehreren Bademeistern im Schwimmbad. Zusammen beobachten die Fachkräfte das Geschehen im Wasser, achten darauf, dass die Kinder nicht auf sich draufspringen oder das Gedränge an der Rutsche zu groß wird. Dort steht auch ein Corona-Hinweis-Aufsteller, ebenso wie vor den Toiletten und an allen Duschen. "So dick war das Konzept", Paesleck und lässt zwischen Daumen und Zeigefinger einen Abstand von fünf Zentimetern. "Das Gesundheitsamt war persönlich hier und hat alles abgenommen." Aufwendig sei nur die Zählung beim Verlassen des Bades. Denn diese sei als Auflage hinzugekommen. Damit klar sei, wie viele Menschen sich tatsächlich im Bad bewegen. "Maximal 2.600 Gäste dürfen kommen", erklärt Paesleck. "Das haben wir noch nie erreicht. Heute sind es etwa 1.800."

Die Dresdner Daniela und ihre Kinder Greta und Gianni genießen den Sommer in Deutschland bei den Großeltern. Schon bald fahren sie wieder nach Italien, dorthin sind sie letzten Sommer wegen der Heimat ihres italinienischen Vaters gezogen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Der Wunsch am Frühstückstisch

Valentina aus Dresden sitzt mit ihrem Mann an den Wasserspielen im Kleinkindbereich. "Die Kinder haben es sich heute am Frühstückstisch gewünscht", erzählt sie. "Weil es hier einen Sprungturm gibt und eine Rutsche", ruft ihr Sohn Timm und lässt dabei glatt das Schaufelrad aus den Augen. Natürlich ist er schon vom Dreier gesprungen. Er ist ja auch schon neun Jahre alt! "Oma und Opa sind auch mit", ruft Timm. Seine Mutter lächelt. Natürlich passen sie auf und halten Abstand. Doch der Sommer ist schön. "Wir müssen die Zeit nutzen." Sprungturm, Rutsche und tolle Wasserspiele: Timm (neun Jahre) und Bruder Colin haben sich am Frühstückstisch gewünscht, in das Bad nach Heidenau zu fahren. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Gute Noten in allen Bereichen

Die Zeit nutzen, das ist auch Rolf Noacks Meinung. In einer Woche werden seine Enkel wieder gen Italien reisen. Dort leben sie mit seiner Tochter quasi im ehemaligen Corona-Epizentrum in Turin in Norditalien. Also: baden! Durch Zufall das erste Mal in Heidenau. "Das Bad ist klasse, gute Noten in allen Bereichen", erklärt er. "Große Liegewiese, viel Schatten, gute Wasserqualität, vielfältige Versorgung und preislich absolut angemessen." Vorab habe er wegen der Corona-Situation angerufen und sei freundlich und ausgiebig beraten worden. "Dass es mal enger wird, kann man nicht immer verhindern, besonders bei den Kindern."

Spiegelglattes Wasser im Top-5-Bad Deutschlands

Gegen 20 Uhr, kurz vor der Schließzeit, lichtet sich das Wasser. Die Oberfläche ist plötzlich spiegelglatt, der Grund schimmert. Badleiter Paeslack reinigt die Dusche. Einmal sei das Bad zum Fünfbeliebtesten in Deutschland gekürt worden, erzählt er. Jährlich kämen etwa 48.000 Gäste. "Wir hoffen auf das rücksichtsvolle Verhalten von allen", erzählt er. "Es ist ja auch Sommer. Wir wollen ja auch nicht alle die ganze Zeit an Corona denken."

Quelle: MDR/kt