Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Sonnabend ein Kind aus einem Schacht in Königstein gerettet. Den Angaben zufolge war der 10-Jährige am Abend beim Spielen an einem Parkdeck in den rund acht Meter tiefen Schacht gestürzt. Einem Reporter zufolge seilte sich ein Feuerwehrmann ab und befreite das Kind. Der Junge sei anschließend vor Ort medizinisch versorgt und später zur Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Feuerwehr war das Kind aber augenscheinlich unverletzt.