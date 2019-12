Der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) ist von der Insolvenz bedroht. Die Gesellschaft kann nur gerettet werden, wenn Verluste in Höhe von 4,5 Millionen Euro ausgeglichen werden. Landrat Michael Geisler (CDU) will helfen.

Eine Überschuldung des Verkehrsunternehmen wird es nicht geben, kündigte Landrat Geisler an. Der Landkreis als Gesellschafter will versuchen, das fehlende Geld selbst aufzubringen. "Weil wir es uns nicht leisten können und auch nicht leisten wollen, dass es zu einer Überschuldung der Gesellschaft kommt", so Geisler. Der RVSOE war Anfang des Jahres aus dem Regionalverkehr Dresden und der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft entstanden. Der Landkreis ist Eigentümer.

Laut Geisler gäbe es drei Möglichkeiten, die bevorstehende Insolvenz abzuwenden. Erstens, so der CDU-Politiker, "die Gesellschaft kann selbst Konsolidierungspotential erschließen". Durch die Herausgabe von Anleihen könnten so über einen Zeitraum von fünf Jahren zusätzliche finanzielle Mittel gewonnen werden. Sollte das nicht klappen, müsste die Kreisverwaltung prüfen, welche konkreten Schritte sie unternehmen kann. Der Landrat müsste dann die Frage stellen: "Kann die Kreisverwaltung in ihren Aufgabenfeldern Einsparungen vornehmen", um das Verkehrsunternehmen zu finanzieren? Die letzte Möglichkeit, so Geisler wäre, "dass man über die Kreisumlage an die Kommunen herantritt. Dann müssten alle Gemeinden in der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge den Regionalverkehr vor der Insolvenz retten.