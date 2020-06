Der Naturheilmittel-Produzent Bombastus hat auf seinen Salbeifeldern in Freital mit der Ernte der Blüten begonnen. "Wir rechnen in diesem Jahr mit einer geringen Ausbeute, etwa ein Fünftel von der normalen Menge", sagte Vertriebsleiter Wieland Prkno am Dienstag. Die Trockenheit sowie die Spätfröste im April hätten das Wachstum der Blüten erheblich beeinträchtigt - sie stünden daher nur vereinzelt als "violette Tupfen" auf den Feldern. Die Salbeiblüten könnten deshalb nicht mit Hilfe von Maschinen geerntet, sondern müssen mit der Hand gepflückt werden.