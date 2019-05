Bedeutende Schenkung für Wagner-Gedenkstätten Pirna-Graupa

Die Richard-Wagner-Stätten in Pirna-Graupa erhalten am Mittwoch eine wertvolle Schenkung aus Privatbesitz. Am 206. Geburtstag des Opernkomponisten und ehemaligen Dresdner Hofkapellmeisters übergibt die renommierte Musikwissenschaftlerin Eva Rieger eine originale Kompositionsskizze Richard Wagners. Die Skizze hat einen Wert von 70.000 Euro. Es ist nach Museumsangaben die mit Abstand größte und bedeutendste Schenkung, die die Wagner-Stätten bisher erhalten. Die Übergabe erfolgt im Beisein der der Schweizer Wagner-Urenkelin Dagny Beidler.