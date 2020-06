Die Sächsische Dampfschiffahrt fährt zwar wieder in Richtung Sächsische Schweiz. Den Halt im Bad Schandauer Ortsteil Prossen haben die Elbschiffer jedoch aus dem seit dem 11. Juni geltenden Fahrplan gestrichen. Der Anleger am Ufer wurde nicht wieder montiert.

Mitglieder des Fremdenverkehrsvereins hatten den seit 85 Jahren bestehenden Anleger am Ufer in den vergangenen Tagen extra in Ordnung gebracht. Der Blumenkübel wurde bepflanzt, Rasen gemäht und die Infotafel "Willkommen in Prossen" erneuert.



Ursprünglich sollte an diesem Wochenende das 85-jährige Bestehen des Haltepunktes begangen werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Fest verschoben. Bereits vor zehn Jahren, als der 75. Geburtstag der Anlegestelle gefeiert wurde, stand die Haltestelle, die als Bedarfshalt gilt, vor dem Aus. Mit dem gemeinsamen Protest wollen die Prossener erreichen, dass ihre Haltestelle wieder in den Fahrplan aufgenommen und der Anleger wieder aufgebaut wird.