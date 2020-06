Eine vierköpfige Familie aus Prag ist auf der Elbe in Bad Schandau mit einem Schlauchboot verunglückt. Nach Reporterangaben stieß das Boot am frühen Samstagnachmittag gegen einen Schaufelraddampfer, der gerade am Anleger Halt machte. Das Schlauchboot stellte sich demnach quer und kippte um. Die Schiffsbesatzung rettete drei der vier Personen im Alter zwischen 22 und 47 Jahren aus der Elbe. Die vierte Person zog ein Fährmann aus dem Wasser. Die Verunglückten wurden ins Krankenhaus gebracht. Sie hatten sich den Angaben zufolge unterkühlt. Die Familie war auf dem Weg von Decin nach Bad Schandau. Kurz vor dem Ziel unterhalb des Nationalparkbahnhofs Bad Schandau kam es zu dem Umglück.