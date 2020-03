Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen vietnamesische Schleuser hat die Bundespolizei am Dienstag mehrere Objekte in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Ein Sprecher des Bundespolizei in Pirna sagte, die Ermittlungen richteten sich gegen mehrere Banden, die über längere Zeit Landsleute nach Deutschland illegal eingeschleust haben sollen.



Details könne man mit Rücksicht auf die noch laufenden Durchsuchungen noch nicht nennen, hieß es. Es gebe auch noch Durchsuchungen in weiteren Bundesländern, so der Sprecher.