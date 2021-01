Nach einem mutmaßlichen Unglück mit einer Pistole in Freital erlag ein 20-Jähriger im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Am frühen Dienstagabend wurden Polizisten zu einer Wohnung gerufen, wo sie den Schwerverletzten fanden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der junge Mann zusammen mit seinem gleichaltrigen Bruder an einer Pistole hantiert. Dabei löste sich ein Schuss. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Abend starb.



Die Pistole wurde beschlagnahmt, der Bruder wurde in Gewahrsam genommen, wo er sich auch am Mittwoch noch befand. Für Anwohner bestand laut Polizei keine Gefahr. Die Dresdner Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht.