Der BUND Sachsen wehrt sich gemeinsam mit einer Bürgerinitiative gegen die Wiederinbetriebnahme der Schweinemastanlage Stolpen. Ein niederländischer Landwirt hält derzeit in den alten Ställen etwa 4.500 Ferkel. Vom Landratsamt Sächsische Schweiz/Osterzgebirge erhielt er dafür auch die Genehmigung. Dagegen hat nun der BUND nachträglich Widerspruch eingelegt.

Nach dem Beschluss des Landratsamtes durfte die Schweinemastanlage wieder in Betrieb genommen werden, ohne zuvor die Geruchsbelästigung geprüft zu haben. Damit ist der BUND nicht einverstanden. Die sächsische Landesgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland argumentiert, die Anlage befinde sich in unmittelbarer Nähe eines Wohngebietes und sei bereits in der Vergangenheit durch enorme Geruchsbelästigung aufgefallen.