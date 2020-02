Auf der Staatsstraße 173 bei Bad Gottleuba hat es am Donnerstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Reporterangaben wollte eine Frau an der Kreuzung zum Augustusberg nach links abbiegen und prallte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.