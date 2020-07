In Pirna wurde am Dienstag eine offizielle Sonderbriefmarke zu Ehren von Heinz Fülfe vorgestellt. Der aus dem DDR-Fernsehen bekannte Zeichner und Synchronsprecher hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Die Marke wird vom sächsischen Postdienstleister PostModern herausgegeben und wurde im Stadtmuseum übergeben. Dort ist zur Zeit eine Sonderausstellung über den Künstler zu sehen.