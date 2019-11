Bei Fahrten über die Grenze nach Tschechien drohen Anfang Dezember lange Staus an den Verkaufsstellen für die neue Lkw-Maut. Davor warnt der Mautbetreiber "Czechtoll". Grund ist die Einführung eines neuen Systems zur Erfassung der Lkw-Maut, das am 1.Dezember in Betrieb gehen soll. Dafür müssen die Lastwagen mit einem neuen Gerät ausgestattet werden.