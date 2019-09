Ein Internethype beschäftigt die Nationalparkverwaltung in der Sächsischen Schweiz. Immer wieder bauen Wanderer kleine Türme aus Steinen auf, um ein interessantes Foto für ihren Blog oder ihr Instagramprofil zu schießen. Obwohl sich das harmlos anhört, ist es das nicht. "Für uns ist das durchaus ein Problem. Es ist schlecht für Tiere und Pflanzen, auf diese Weise in die Natur einzugreifen", sagt der Leiter für Öffentlichkeitsarbeit in der Nationalparkverwaltung, Hanspeter Mayr. So etwas nur für schöne Fotos zu tun, sei ohnehin fragwürdig und widerspreche dem Grundsatz "hinerlasse keine Spuren".

"Eine deutlichere Spur für menschliche Anwesenheit wie so ein Türmchen gibt es nicht. Für Menschen, die in die Natur gehen, um sich zu erholen, ist das nicht so schön, wenn sie merken, dass hier schon Hunderte andere Menschen waren." In der Nationalparkverwaltung mehrten sich daher die Stimmen, etwas gegen die Steintürme zu tun. "Hin und wieder bauen wir die Türme auch mal ab. Sie sind jedoch auch schnell wieder aufgebaut." Er denke, dass viele Kinder die Türme in dem Nationalpark errichteten. "An dieser Stelle sind die Kinder mit ihren Familien schon zwei Kilometer gewandert. Ich vermute mal, dass das für sie eine Abwechslung ist. Hinzu kommt, dass die Stelle recht leicht zugänglich ist."