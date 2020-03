Auf der Autobahn 17 in Richtung Prag hat es am Freitagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 28 Jahre alte Autofahrer kurz nach der Anschlussstelle Bad Gottleuba an einem Stauende auf einen Lkw auf. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge herrschte zur Unfallzeit dichter Nebel am Unfallort. Die Fahrbahn in Richtung Prag war bis in den Abend voll gesperrt.



Zuvor hatte es auf tschechischer Seite einen Lkw-Unfall gegeben. Dadurch bildete sich ein Stau.