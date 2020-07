Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge getötet worden. Eine 76 Jahre alte Autofahrerin wollte auf der Bundesstraße 170 bei Rabenau links am Abzweig Hermsdorf abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah sie den Motorradfahrer, und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 20-Jährige starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche noch an der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, vor allem zur Fahrweise der beiden Unfallbeteiligten.



Reporterangaben zufolge erlitt die Autofahrerin einen Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Der Motorradfahrer sei wahrscheinlich ungebremst in das Auto gefahren.