Vita Tom Wlaschiha Tom Wlaschiha wurde 1973 in Dohna geboren und ist dort aufgewachsen. Er studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Er spielte in unzähligen Fernsehserien mit wie "Berlin Falling", "Die Rettungsflieger", "Einer für alle" und "Das Boot". Ab 2001 bekam er auch internationale Angebote. Seinen Durchbruch hatte er mit seiner Rolle in "Game of Thrones".



Von 1999 bis 2007 war er auch an mehreren Theatern beschäftigt, unter anderem an den Dresdner Häusern Theater der Jungen Generation, Wechselbad und Theater in der Fabrik. Außerdem hatte er Engagements an der Volksbühne Berlin und am Schauspiel Frankfurt.