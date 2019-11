Die Beschäftigten müssen wieder stärker in den Fokus geraten, findet Matthias Straub von der SRH Hochschule für Betriebswirtschaft in Berin. "Bisher ist es so, dass wir viel über die Gästezielgruppe wissen, aber weniger über die Mitarbeiter", so Straub. Dabei sei es eine Herausforderung zu wissen, wer im Unternehmen arbeitet. Nur so können etsprechende Angebote für die Mitarbeiter erarbeitet werden, findet Straub.