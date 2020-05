In der Nacht zu Freitag ist in Freital bei Dresden ein Kleintransporter ausgebrannt. Als die Feuerwehr gegen 2 Uhr im Ortsteil Leisnitz vor Ort war, brannte der geparkte Wagen bereits in voller Ausdehnung. Mit Wasser und Schaum löschten die Kameraden die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.