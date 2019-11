Nach dem Brand zweier Transporter in Pirna ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Sonnabend auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend aus. Aufgrund der Art des Brandes schließe die Polizei einen technischen Defekt aus und gehe davon aus, dass die Autos absichtlich in Brand gesteckt wurden. Beide Fahrzeuge seien trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr erheblich beschädigt worden. Am Sonnabend war ein Brandursachenermittler vor Ort.