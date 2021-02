Aufatmen beim Kunststoffhersteller Minda KTSN Plastic Solutions GmbH & Co. KG in Pirna: Einer der bekanntesten mittelständischen und weltweit tätigen Automobilzulieferer in der Spritzgusstechnik und Kinematik wird Ende März von der Eissmann Automotive Deutschland GmbH übernommen. Wie Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr mitteilte, wurden die Verträge Ende der Woche unterschrieben. Für das in Schieflage geratene Unternehmen habe es Interessenten aus der ganzen Welt gegeben. Am Ende sei der Zuschlag an die Schwaben gegangen.

Der Pirnaer Kunststoffexperte war im Frühjahr vergangenen Jahres mit Beginn der Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und musste im Juni Insolvenz anmelden. Das bislang vom indischen Minda-Konzern geführte Unternehmen stellt vor allem bewegliches Fahrzeuginterieur aus Plastik für Autoinnenräume her, so u.a. Handschuhfächer, Getränkehalter, Fensterrahmen, Halter für Zigarettenanzünder oder Sitzverschalungen. Abnehmer sind große deutsche Autobauer wie Volkswagen, BMW, Mercedes, Porsche und Audi. In Pirna beschäftigt KTSN nach eigenen Angaben rund 300 Arbeitnehmer.

Arbeitsplätze in Pirna und Polen gesichert

Mit der Übernahme der KTSN erweitere die Eissmann Group Automotive ihre Produkt-Palette und sichere über 400 Arbeitsplätze, teilte das Unternehmen aus Bad Urach mit. Und das nicht nur in Pirna, sondern auch am Standort in Polen. Für den dritten KTSN-Standort in Mexiko sei man noch in Verhandlung.

Die Eissmann-Gruppe ist Hersteller für die Fahrzeuginnenausstattung und produziert Bedienmodule, Verkleidungsteile und komplette Fahrzeuginnenräume. Es hat zwölf Standorte auf drei Kontinenten, beschäftigt 5.000 Mitarbeiter weltweit und machte zuletzt 470 Millionen Jahresumsatz. Durch die Übernahme des Pirnaer Kunststoffexperten und dem erweiterten Know-how könnten perspektivisch unterschiedlichste Kompetenzen und Technologien zusammengeführt werden und ganz neue Produkt-Lösungen realisiert werden, hieß aus der Chefetage der Eissmann Group.

Quelle: MDR/al/df