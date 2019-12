Nach umfangreichen Baumaßnahmen öffnet das Deutsche Uhrenmuseum in Glashütte am Montag wieder für Besucher. In den vergangenen vier Wochen wurde die gesamte Lichtanlage umgestellt. Insgesamt wurden 24 Räume und rund 70 Ausstellungsvitrinen mit energieeffizienter LED-Beleuchtung versehen. Die Dauerausstellung zeigt die Geschichte der Glashütter Uhrenindustrie von 1878 bis heute.