An der Felsenbühne in Rathen in der Sächsischen Schweiz haben in dieser Woche die Abrissarbeiten begonnen. Bis 2022 soll das bekannte Naturtheater modernisiert werden. Geplant sind unter anderem ein neues Funktionsgebäude und ein Orchesterpavillon, sagte Intendant Manuel Schöbel. "Wir haben eine Bauphase von reichlich zwei Jahren vor uns. Das ist ein Gefühl zwischen Wehmut und Vorfreude. Einerseits, die große Freude, dass wir bauen dürfen. Und die Wehmut entsteht, weil an jedem Stein auch Erinnerungen hängen", meinte Schöbel im Gespräch mit MDR SACHSEN.