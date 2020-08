In Bannewitz ist am Freitagmorgen eine Seniorin mit dem Auto in die Schaufensterscheibe eines Blumenladens gefahren. Laut Polizei ging die Scheibe zu Bruch, die Auslagen wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, verletzt wurde aber niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Es wird vermutet, dass die 80-Jährige beim Ausparken ihres Wagens Bremse und Gas verwechselt hat.