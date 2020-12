In Pirna hat es am Sonnabend zwei Verkehrsunfälle an der selben Stelle der Bundesstraße 172 gegeben. Wie die Polizei mitteilte, waren am Vormittag zwei Autos zwischen Innenstadt und dem Stadtteil Sonnenstein zusammengeprallt. Während die Beamten den ersten Unfall aufnahmen, übersaht eine 76 Jahre alte Fahrerin eines Motorrollers im Gegenverkehr offenbar das Stau-Ende und stürzte schwer.