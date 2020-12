Ein Autofahrer ist am Mittwochabend in einem Baustellenbereich versehentlich auf die Gegenspur gefahren und bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Der 75 Jahre alte Mann war mit seinem Auto auf der Sachsenbrücke in Pirna unterwegs, als er sich am Ende einer Baustelle falsch einordnete, wie die Polizei mitteilte.