In Freital ist am Sonntag ein Mann bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus gestorben ist. Die Polizei bestätigte, dass ein Pkw den 55 Jahre alten Fußgänger gegen 18:15 Uhr an der Kreuzung Dresdner Straße/Schachtstraße erfasste. Der 49 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei untersucht, wie genau es zu dem Unfall kam.