Ein Fahrzeug der Kanalreinigung ist am Donnerstag bei Hohnstein in der Sächsischen Schweiz verunglückt. Nach Reporterangaben kippte das Fahrzeug in einer Kurve der S165 Richtung Polenztal um. Der 27 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt.



Feuerwehrleute pumpten Hydraulikflüssigkeit aus dem Fahrzeug ab, zudem mussten die 5.000 Liter geladenes Schmutzwasser abgepumpt werden. Dazu kam ein anderes Kanalfahrzeug zur Unfallstelle.



Polizeibeamte vor Ort schätzen den Sachschaden auf 30.000 Euro.