Die Polizei sicherte das Auto, das in Possendorf in einen Bach gestürzt ist.

Die Polizei sicherte das Auto, das in Possendorf in einen Bach gestürzt ist.

Die Polizei sicherte das Auto, das in Possendorf in einen Bach gestürzt ist. Bildrechte: Roland Halkasch

In Possendorf ist am Dienstag ein Auto von der S36 abgekommen und über eine Böschung in einen Bach gestürzt. Der Autofahrer wurde nach Angaben eines Reporters leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte das verkeilte Auto und fing Öl und Kraftstoff auf. Beides drohte in den Poisenbach zu laufen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.