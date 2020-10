Am Freitagabend hat es zwischen Kreischa und Possendorf einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Reporterangaben zufolge prallte ein Motoradfahrer in einer langgezogenen Rechtskurve mit einem auf die Fahrbahn gesprungenen Reh zusammen. Er sei daraufhin gestürzt und die Böschung heruntergeschleudert worden.

Der Fahrer wurde schwer in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Die Staatsstraße war am Abend wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.