In einem vollautomatischen, unterirdischen Parkhaus in Pirna ist am Mittwochabend eine 69-jährige Frau tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer des Pkw den Wagen auf die Parkplattform gefahren, war ausgestiegen und hatte den Parkvorgang gestartet. Seine Begleiterin war offenbar ebenfalls ausgestiegen. Die Frau wurde jedoch dann bei der Hubrampe der Tiefgarage eingeklemmt. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, wollen Polizei und Sachverständige am Donnerstag untersuchen.